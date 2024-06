Eike Schmidt, nomina al Mic? Il Ministero smentisce: Resta al museo di Capodimonte dove è già al lavoro

Le indiscrezioni di stampa relative alla nomina di Eike Schmidt a capo dipartimento del ministero della Cultura “e’ destituita di ogni fondamento”. Lo fanno sapere fonti del MiC. “Bastera’ qualche giorno per verificare la sua assoluta infondatezza”, spiegano le stesse fonti. Schmidt, che per un breve periodo e’ stato impegnato nella campana elettorale a Firenze, ha riassunto in pieno le sue funzioni al museo di Capodimonte “dove si appresta a continuare il grande lavoro di qualita’ gia’ iniziato nei mesi scorsi. Il sito e’ al centro di un grande progetto di restauro, riqualificazione, efficienza energetica e valorizzazione, realizzato grazie a un partenariato pubblico-privato che permettera’ il completamento delle opere e la gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Museo”, si osserva dal MiC.