EIT, Deep Tech Talent Initiative: fino a 60mila euro per progetti di formazione

Nell’ambito della Deep Tech Talent Initiative, l’European Institute of Innovation and Technology – EIT ha pubblicato una open call volta a finanziare programmi di formazione. La scadenza per partecipare è fissata all’8 aprile 2025.

Le proposte devono essere finalizzate allo sviluppo della formazione per un pubblico che comprende gli studenti dell’istruzione superiore che necessitano di una formazione più specializzata e adulti che necessitano di ulteriori competenze nel settore deep tech.

In particolare, il bando ha tre obiettivi principali: aumentare il numero di persone formate in deep tech in Europa; ampliare, migliorare e diversificare il catalogo formativo dell’Iniziativa EIT Deep Tech Talent; promuovere la collaborazione tra i pledgers dell’Iniziativa EIT Deep Tech Talent.

Le proposte devono sostenere formazioni in una delle seguenti aree: informatica avanzata / Informatica quantistica; produzione avanzata; materiali avanzati; aerospaziale, automobilistico e telerilevamento; intelligenza artificiale e apprendimento automatico, compresi i Big Data; biotecnologie e scienze della vita; comunicazioni e reti, incluso il 5G; cybersecurity e protezione dei dati; elettronica e fotonica; internet delle cose, W3C, Web semantico; robotica; semiconduttori (microchip); energia sostenibile e tecnologie pulite; realtà virtuale, realtà aumentata, metaverso; web 3.0, compresi Blockchain, Distributed Ledger, NFT.

Le proposte devono coinvolgere un consorzio di almeno due entità, provenienti da due diversi Paesi ammissibili.

Con questo bando, l’Iniziativa ha stanziato un finanziamento massimo di un milione di euro con ogni consorzio che può richiedere fino a 60.000 euro.