Eit Manufacturing, via al concorso BoostUp! 2022: premi per 20mila euro a 8 startup

EIT Manufacturing ha lanciato il concorso BoostUp! 2022 con l’obiettivo di riunire la prossima generazione di innovatori europei del settore manifatturiero e di mettere in evidenza i nuovi casi d’uso della tecnologia.

Il concorso è aperto alle startup che hanno dimostrato l’utilità di una loro soluzione attraverso la collaborazione con una grande azienda manifatturiera, sia attraverso un progetto pilota che una proof-of-concept.

Fino a 8 startup riceveranno un premio in denaro di 20.000 euro per accelerare la scalabilità della loro soluzione. Inoltre, verrà assegnato un premio in denaro di 5.000 euro alla startup più votata proveniente da un Paese RIS e alla startup a guida femminile più meritevole.

Alle le prime 8 startup vincitrici che non hanno un contratto in corso con EIT Manufacturing, verrà fornito un pacchetto personalizzato di accesso al mercato e ai finanziamenti.

I criteri di eleggibilità per i candidati sono i seguenti: l’azienda deve essere stata fondata nel 2017 o successivamente; la soluzione offerta deve presentare un Livello di Maturità Tecnologica 7 o superiore, rientrante in uno dei settori di punta di EIT Manufacturing; conclusione di un progetto pilota tra il 31 luglio 2021 e il 31 luglio 2022 con un’azienda manifatturiera; l’azienda deve disporre di un team dedicato a tempo pieno (almeno 2 persone), con sede centrale in un Paese UE o associato a Horizon Europe; ricavi commerciali pari o inferiori a 5 milioni di euro dalla data della costituzione legale

La giornata finale di BoostUp! si terrà ad Atene, il 7 ottobre 2022, con un’esclusiva serata di networking e matchmaking in cui le 20 startup finaliste potranno incontrare esperti internazionali, dirigenti aziendali e investitori.

La scadenza per presentare le proposte è il 31 luglio 2022.