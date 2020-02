El Salvador e Paraguay, al via il progetto di formazione pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù

E’ stato firmato oggi a Roma, nella sede dell’Istituto Italo Latino Americano (Iila), l’accordo quadro di collaborazione tra l’organismo intergovernativo per il potenziamento delle relazioni tra Italia e America Latina e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’accordo prevede la realizzazione di progetti di cooperazione che avranno come obiettivo principale la formazione in ambito pediatrico di personale sanitario latinoamericano nei Paesi membri dell’Iila e presso le strutture del Bambino Gesù di Roma. L’intesa dà così seguito ad altre iniziative di cooperazione allo sviluppo già realizzate nell’arco di un quindicennio tra l’Iila e l’Ospedale della Santa Sede sempre in tema di formazione di personale sanitario. Alla cerimonia erano presenti la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc e i vertici Iila: Roberto Carlos Melgarejo, ambasciatore del Paraguay e presidente Iila; il segretario generale, Antonella Cavallari; il direttore esecutivo Gianandrea Rossi e il responsabile dell’Ufficio Cooperazione, Mauro Camicia. Con la firma dell’accordo, in particolare, è stato dato il via al Progetto di Alta Formazione Paraguay/El Salvador promosso da Iila e che ha il Bambino Gesù come partner operativo.

Il progetto, finanziato dal Ministero Affari Esteri (Mae – Cooperazione Italiana), prevede il trasferimento di expertise e know-how sanitario specialistico attraverso il coinvolgimento diretto del personale dell’Ospedale Pediatrico Niños de Acosta Ñu di Asunción e dell’Ospedale Pediatrico Benjamin Bloom di El Salvador. Gli ambiti specialistici individuati sono le malattie neuro-metaboliche e neuro-genetiche e la chirurgia della epilessia. La formazione del personale paraguaiano e salvadoregno avverrà presso l’ospedale pediatrico di Asunción e al Bambino Gesù di Roma, dove sono attesi i primi arrivi già dal prossimo mese di aprile. A questo fine, il Mae ha finanziato alcune borse di studio che consentiranno agli operatori sanitari selezionati dai due Ospedali coinvolti nel progetto di usufruire di periodi di formazione da 1 a 3 mesi. Al termine della prima annualità di progetto è prevista la missione di un team di specialisti del Bambino Gesù ad Asunción per verificare le competenze acquisite dal personale paraguaiano e salvadoregno durante il training nell’Ospedale della Santa Sede. Anche questa missione sarà finanziata attraverso i fondi messi a disposizione dal Mae.