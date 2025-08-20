El Salvador, l’Italia partecipa al primo forum sulla sostenibilità

Nell’ambito della Campagna di Sensibilizzazione Ambientale ‘Eco-Facultad UES’ del progetto Lempa Vivo, realizzato dall’Istituto Sindacale Italiano per lo Sviluppo della Cooperazione (ISCOS) El Salvador e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sede di San Salvador (Aics), si è tenuto il primo forum di sensibilizzazione ambientale con esperti nella nostra Facoltà di Scienze e Lettere dell’Universidad de El Salvador (Ues), che ha visto la partecipazione del rettore Juan Rosa Quintanilla, il vice rettore amministrativo Roger Armando Arias, il decano della Facoltà di Scienze e Lettere Julio Grande, il coordinatore dell’Unità Ambientale UNA UES Jacobo Carpio e la direttrice di Iscos El Salvador Evelyn Alvarado. Hanno svolto il ruolo di relatori: Giuseppe Nerilli dell’Aics, Francisco Rivas Méndez dell’Unità Ambientale UNA UES e Mónica González dell’Asociación Nacional de Residuos Sólidos (Andres).