Electrolux, Governo smentisce interesse di aziende cinesi

“Mi sento di rassicurare innanzitutto i dipendenti perché il ministero ha fatto i suoi accertamenti e non risulta alcuna richiesta formale da parte di aziende cinesi per l’acquisto di Electrolux. E’ chiaro che nel caso ci fosse, ma al momento non ci sono evidenze, il Governo metterà in campo tutti gli strumenti che ha a disposizione per difendere la produzione e i posti di lavoro”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di Rai Fvg, sollecitato sul tema di un possibile avvicendamento della proprietà degli stabilimenti italiani della multinazionale svedese.