Elegante-Mente

di Annamaria Spina

Esiste una parola che ha attraversato la mia esistenza come un filo di seta invisibile, una parola che ha plasmato il mio modo di pensare, di agire, di proporre un’economia nuova: “eleganza”.

Per molti, l’eleganza è apparenza…..per me è sostanza, è il respiro che precede la parola giusta, è il silenzio che accoglie, è il gesto delicato e sobrio che orienta. È soprattutto, una strategia invisibile e radicale per generare valore dove altri vedono solo margini.

L’eleganza non è mai neutrale: è un modo di stare al mondo che si traduce anche in un modo di fare impresa.

Da questa convinzione, ho fondato il cuore pulsante della mia visione economica. Perché l’eleganza, se intesa come gesto, come sensibilità, come sobrietà etica, ha un potere straordinario: convertire l’economia, rigenerarla dall’interno.

Esiste, ad esempio, un gesto che racchiude in sé l’essenza di questa eleganza strategica: il caffè sospeso. Nato a Napoli, si tramanda come una carezza sociale: paghi due caffè, uno lo bevi tu, l’altro lo lasci “ in sospeso” per chi non può permetterselo. Nella mia visione, quel gesto si evolve, prende vita, si fa racconto.

Immaginate un bar aziendale, semplice ma curato, dove accanto al caffè sospeso, potete lasciare un biglietto: una frase gentile, una frase che solleva, un pensiero che consola. Un giorno una collaboratrice apre uno di questi biglietti, dentro c’è scritto: “Se ti senti invisibile. Ricordati che il valore più grande è spesso quello che non si vede”. Beve il caffè, ma non è quello a rimetterla in piedi….è quella frase donata da uno sconosciuto, che riaccende una scintilla … un gesto di eleganza. Un gesto che non costa nulla eppure trasforma l’umore, il senso d’appartenenza, la cultura aziendale. Ecco, questo è l’inizio di una economia diversa, che non si basa solo sull’efficienza, ma sulla cura, non solo sul risultato, ma sulla relazione.

Desidero portare quella stessa cura nei luoghi in cui l’economia prende forme: le imprese. Così ho ideato uno strumento tanto semplice quanto rivoluzionario: “la Scatola Elegante”. Non è una cassetta dei suggerimenti … è un oggetto simbolico, raffinato, sobrio, silenzioso. Una sorta di presenza che invita. Una sorta di evoluzione “elegante” del whistleblowing, che non è solo la pratica di segnalare irregolarità o condotte illecite commesse all’interno di un’organizzazione, ma qualcosa che mira a segnalare o far emergere gli elementi intangibili, spesso sepolti sotto le abitudini di tutti i giorni.

Ogni collaboratore, dal dirigente al magazziniere, può lasciare un “biglietto anonimo”. Una richiesta, un pensiero, un desiderio. “Vorrei che il mio talento non venisse misurato solo in ore”, “ C’è una ferita che ho paura di raccontare”, “ Oggi ho solo bisogno che qualcuno mi chieda come sto”. La scatola si riempie, ma non di carta : di verità nascoste, di speranze sospese, di umanità che reclama spazio. E inizia il vero cambiamento. La scatola elegante diventa allora uno strumento strategico per misurare il clima emotivo, per intercettare segnali deboli, per attivare processi profondi di rigenerazione culturale.

Sulla stessa scia, accanto alla Scatola Elegante, ho immaginato anche un altro spazio: “la Biblioteca invisibile”.

Essa non ha scaffali, né titoli stampati. Solo quaderni bianchi disseminati nei luoghi di passaggio dell’azienda. Chiunque può scrivere, senza firma, senza filtro. Un ricordo, una riflessione, una poesia, un frammento di vita. Un giovane stagista scrive: “Oggi ho imparato più osservando il silenzio del mio tutor che leggendo cinquanta slide”. Una donna in amministrazione confida: Ogni mattina, prima di entrare, penso a chi sono diventata, e mi chiedo : è abbastanza?”. Questa biblioteca non archivia dati, custodisce anima. Diventa uno strumento di ascolto collettivo, uno specchio narrativo dell’impresa e insegna che ogni azienda è un organismo vivo, fatto di emozioni, visioni, paure e sogni.

Perché tutto questo funzioni, serve un linguaggio nuovo : ed è qui che entra ETHI-CALL. L’unico sistema che possiede strumenti per misurare l’eleganza di un’impresa, non come bellezza estetica, ma come efficacia etica. Attraverso gli strumenti che solo Ethi-call possiede, l’eleganza diventa intelligenza relazionale che favorisce la coesione dei team, decisione sobria, che evita gli sprechi e aumenta il valore, la gestione empatica, che migliora il clima e riduce i conflitti, la visione strategica, che rende l’organizzazione riconoscibile e desiderabile.

Eleganza, quindi, non come ornamento, ma come strategia trasformativa. Una forza silenziosa che plasma identità, cultura, reputazione. L’economia del futuro, quella che resiste, che rigenera, che ispira, sarà fatta di gesti gentili, eleganti, strutture flessibili, parole scelte, ascolto profondo, e sarà fatta di strumenti come la Scatola Elegante, il caffè sospeso, la Biblioteca invisibile. L’economia che comincia davvero a prendersi cura, allora si, che può diventare umana, duratura e luminosa. È in quel passaggio sottile, quasi impercettibile, che l’impresa si trasforma da meccanismo a organismo vivo. È lì, in quel gesto non calcolato, in quella parola che non serve a vendere ma a sostenere, che l’economia si fa poesia. E ciò che è poetico, se è anche giusto , dura nel tempo, può trasformarsi in metodo, in architettura, in strategia.

Un’impresa che accoglie l’eleganza nei suoi ingranaggi, che sa misurarla, coltivarla, rispettarla, produce molto più che profitto: produce bellezza condivisa, produce fiducia che rimane, memorie che si tramandano, visioni che non si spengono con il budget dell’anno dopo.

Ho sempre creduto che l’economia non fosse un campo di battaglia, ma un campo da seminare ed oggi so che il seme più resistente e fecondo che possiamo piantare è proprio questo : “l’eleganza del prendersi cura”.

Eleganza come cura del tempo, delle parole, dei gesti, dei passaggi di mano. Eleganza come fedeltà a ciò che conta, anche quando nessuno guarda. Eleganza come atto rivoluzionario di umanità nei numeri.

“Elegante-mente” è l’impresa che pensa in modo nuovo, che sceglie la luce, che trasforma ogni passaggio in un gesto di valore.

L’eleganza, quando è mentale, diventa metodo. Diventa una bussola nei momenti difficili, un faro nei passaggi cruciali. Il vero prestigio non è ciò che brilla, ma ciò che senza clamore continua a splendere.

Mi piace immaginare che in ogni tavolo d’impresa, tra i documenti e le decisioni, ci sia da posare un bicchiere di cristallo in più, non per errore, non per formalità, ma come simbolo. Un bicchiere di cristallo vuoto, trasparente.

Quel cristallo non attende un brindisi, ma un pensiero. Non celebra un traguardo, ma uno spazio: quello dell’altro, del possibile, dell’inascoltato.

È il “gesto elegante” con cui l’impresa diventa linguaggio, l’economia si fa invito, la strategia si veste di grazia. Un gesto così sobrio da sembrare invisibile, così potente da cambiare la postura del potere.

“Quando il gesto elegante si fa impresa e l’impresa si fa umana”.