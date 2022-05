Elena Bonetti a Napoli. Michele Cutolo (Mcl) alla ministra: Sostegno pieno al Family act, sarà una svolta

“Ringrazio la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti per essere venuta a Napoli. Insieme a lei abbiamo non solo fatto alcuni importanti incontri istituzionali, ma abbiamo avuto l’occasione di soffermarci sui problemi che attanagliano la famiglia e le giovani generazioni”. Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, ha accompagnato la ministra Bonetti prima all’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa poi alla Curia per l’incontro con l’Arcivescovo Domenico Battaglia.

“Gli argomenti trattati in questa giornata sono stati molteplici. Io, come vicepresidente Mcl, mi sento di riaffermare che siamo sempre stati promotori di opere sociali di ampio respiro che vanno dall’interesse per la famiglia ai minori a rischio, dalle pari opportunità alla lotta alla violenza sulle donne. La stessa attenzione – aggiunge Cutolo – dedichiamo ai problemi delle donne lavoratrici e alle loro difficoltà di conciliare professione e famiglia, argomenti che si incrociano con il tema cardine del lavoro e delle politiche sociali. Noi sosteniamo con forza il “family act” che può dare per davvero una svolta alle politiche per la famiglia”.

Temi che sono nell’agenda della ministra Bonetti. “Infatti oggi le abbiamo riconfermato il nostro appoggio a tutte le iniziative che il governo prenderà in tale senso.

La presenza poi anche del senatore Carbone, vice presidente commissione lavoro Senato, ha permesso di condividere le problematiche del lavoro per le famiglie monoreddito è la difficoltà di crescita prima è di inserimento poi nel mondo del lavoro. Le nuove politiche per la famiglia grazie all’opera della ministra Bonetti porteranno sicuramente al momento della loro attuazione – conclude Cutolo – giovamento all’intera società”.