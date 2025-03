Il Congresso di Azione ha eletto per acclamazione Elena Bonetti presidente del partito. Giulia Pastorella, deputata ed Emma Fattorini, ex senatrice, sono state indicate come vicepresidenti. Eletti anche i 30 membri della Direzione nazionale, e nel ruolo di tesoriere il deputato Giulio Cesare Sottanelli. Lo si legge in una nota di Azione.