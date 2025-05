Elena Cortesi capo Marketing in Europa per i brand Jeep, Ram e Dodge

Elena Cortesi è nominata responsabile Marketing e Comunicazione, con responsabilità anche sulla linea di riporto funzionale per i marchi Jeep, Ram e Dodge in Europa, all’interno dell’Ufficio Marketing. In questo nuovo incarico, riporterà direttamente a Fabio Catone, Brand Leader Jeep, Ram e Dodge per l’Europa.

Dal 2021, Cortesi ha guidato con successo la comunicazione di questi brand all’interno di Stellantis, ottenendo una copertura mediatica da record e contribuendo in modo decisivo al lancio dell’Avenger, il primo veicolo 100% elettrico di Jeep, eletto Auto dell’Anno 2023. Riconosciuta per la sua visione strategica, la forte motivazione e le sue doti di leadership, Elena Cortesi è una figura centrale nel percorso di evoluzione del gruppo.

Entrata in Fca nel 2017, ha inizialmente guidato la strategia Customer Experience. Nel 2019 ha coordinato il lancio della Nuova Fiat 500, la prima auto completamente