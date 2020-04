Elena Salvatore e Maria Zagaria, due campane tra i 25 Alfieri della Repubblica

Elena Salvatore e Maria Zagaria, due ragazzine che hanno rispettivamente 9 e 15 anni, ricevono l’alta onorificenza di Alfiere della Repubblica. Le giovani campane sono insignite del titolo insieme ad altri 23 giovani provenienti da tutta Italia. A conferirlo direttamente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto complimentarsi con ciascuno dei 25 ragazzi selezionati. Costretta su una sedia a rotelle a causa di un ascesso intramidollare, Elena ha girato dalla sua casa di Nola (Napoli) un video in cui lamenta le continua difficoltà per i disabili e rivendica i diritti di coloro che, nonostante la disabilità, sono cittadini uguali agli altri “Usate il cervello per noi disabili. Ci mancate di rispetto ogni giorno. Siete così concentrati su di voi che non pensate a noi, pensate che noi non esistiamo. Ma noi esistiamo e lotterò ogni giorno per dire no ai marciapiedi pieni di ogni cosa”. Grazie a Maria Zagaria, invece, a Casal di Principe (Caserta) ora c’è una biblioteca. Maria scrisse un tema quando era solo in seconda media, nel testo lanciava un appello al sindaco e, finalmente, nel 2019 ha visto realizzare il suo sogno, con l’apertura della biblioteca “Grillo parlante”.