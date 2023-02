Alle ultime elezioni per le cariche direttive della Ferpi, la Federazione delle Relazioni pubbliche italiane, la salernitana Elena Salzano (classe 1972, dirige l’azienda Incoerenze dal 1999) è stata eletta nel Consiglio nazionale, mentre al suo posto come delegata per la Campania va Assia Viola, Senior Consultant in Communication ed External Relations & Press Office.