Elena Salzano nominata referente per la Campania della Fondazione Bellisario

Sarà Elena Salzano a rappresentare la Fondazione Bellisario in Campania. L’imprenditrice salernitana, Ceo di Incoerenze, è stata infatti nominata referente regionale della fondazione nata nel 1989 “per sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità”.

Poco più che cinquantenne, sportiva (è presidente del Club Velico Salernitano) Elena Salzano è nel Consiglio direttivo nazionale della Ferpi (Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana), presidente del Cda della Ferpi Servizi srl, e Consigliere del Direttivo del Comitato femminile plurale di Confindustria Salerno.

Specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising, ha ricevuto il Premio Women Value Company promosso dalla Fondazione Bellisario e da Intesa San Paolo e Forbes Italia l’ha inserita fra le 100 donne che rappresentano il meglio dell’Italia al femminile.