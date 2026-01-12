Elena Sorlini nuovo ad di Grandi Stazioni Retail

Grandi Stazioni Retail comunica che il Consiglio di amministrazione ha nominato

Elena Sorlini è il nuovo amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail: “guiderà l’azienda – si legge in una nota – nell’attuazione del piano industriale e nello sviluppo delle opportunità strategiche, con l’obiettivo di continuare a potenziare l’offerta di servizi ai passeggeri ed introdurre soluzioni innovative nelle stazioni, rafforzandone il ruolo nevralgico come hub urbani per la mobilità ed il trasporto nazionale”.

Elena Sorlini vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore infrastrutturale e del travel retail, maturata nel comparto aeroportuale in Italia e a livello internazionale. Prima di assumere il nuovo incarico, ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer degli Aeroporti di Abu Dhabi.