Elena Zannoni è la nuova amministratrice delegata di Federcoop Romagna

È Elena Zannoni la nuova amministratrice delegata di Federcoop Romagna, la sua nomina è avvenuta oggi, martedì 14 febbrai, nel corso del consiglio di amministrazione. Assume il ruolo ricoperto da Paolo Lucchi che, con la nomina a presidente di Legacoop Romagna, è stato eletto anche presidente di Federcoop.

Elena Zannoni ha 48 anni, è nata a Faenza e risiede a Lugo di Romagna. Dopo aver lavorato nel mondo della comunicazione web e, successivamente, aver ricoperto cariche amministrative per il Comune di Lugo, da diversi anni segue le cooperative industriali e di costruzione, oltre all’organizzazione e al bilancio in Legacoop Romagna. Si è occupata, e tuttora si occupa, del portale “Welfare.coop”, di politiche di genere e ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione di società di consulenza e formazione (SCS consulting, Demetra formazione, CAA Legacoop, Cooperdiem e Tuttifrutti e, appunto, Federcoop Romagna). È attualmente vice presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ravenna.

Federcoop Romagna è una struttura che impegna 107 persone, tra Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, e produce un fatturato di circa 6 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente del 16%.