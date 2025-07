Eleonora Di Maria nuova presidente di Smact Competence Center

Il Consiglio di sorveglianza di Smact Competence Center, il centro di eccellenza del Triveneto per la diffusione delle tecnologie 4.0, ha approvato la nomina a nuova presidente di Eleonora Di Maria, professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova. La neopresidente, che succede a Massimo Guglielmi, resterà in carica per il prossimo triennio.

Eleonora Di Maria è professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” (Dsea). È responsabile scientifico del Laboratorio Manifattura Digitale del Dsea, uno spazio di approfondimento e discussione sull’evoluzione della manifattura italiana a partire dalle trasformazioni introdotte dalle tecnologie digitali (Industria 4.0). Dal 2020 è presidente del Centro di Ateneo per la connettività e i servizi al territorio Vsix e partecipa a progetti di innovazione tecnologica con operatori pubblici e privati. Dal 2021 coordina l’Osservatorio 4.0 di Smact. Ricopre ruoli istituzionali presso il Dsea e l’Ateneo di Padova. Svolge attività di consulenza scientifica per numerose imprese ed organizzazioni private e pubbliche in merito a tematiche connesse alla trasformazione digitale e alle strategie di sostenibilità ambientale e innovazione d’impresa.

La nuova governance

Con il cambio al vertice il Consiglio di Gestione di Smact, responsabile della gestione per l’attuazione del programma di attività, è ora composto da: Eleonora Di Maria, Diego Begalli, prorettore dell’Università di Verona, Alessandro Rossi, professore dell’Università di Trento, Gianluigi Rozza, professore del Sissa di Trieste, Jacopo Pertile di Azzurro Digitale, Alessio Trentini di Tim e Carla Baldasso di Enginsoft.

Il Consiglio di Sorveglianza, organo di rappresentanza dei soci fondatori, era stato rinnovato nel mese di giugno e risulta così composto: Antonio Marcomini, prorettore vicario dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che assume il ruolo di Presidente, Cédric Boniolo, consigliere della Camera di Commercio Padova, Laura Brumat, Tinexta Cyber, Matteo Cestari, Omitech, Gianni Dal Pozzo, Considi, Flavio Deflorian, rettore dell’Università degli Studi di Trento, Marco Doria, indipendente e revisore dei conti, Lorenzo Fabian, professore dell’Università Iuav di Venezia, Daniela Mapelli, rettrice Università degli Studi di Padova, Giovanni Meruzzi, professore dell’Università degli Studi di Verona, Giuliano Muzio, Fondazione Bruno Kessler, Gianluca Nardone, Carraro, Marco Ometto, Danieli & C Officine Meccaniche, Angelica Peer, professoressa della Libera Università di Bolzano, Andrea Romanino, segretario generale di SISSA e Marco Sortino, professore dell’Università degli Studi di Udine.

Il Competence Center

Smact è il Competence Center del Triveneto, nato su iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con lo scopo di supportare le imprese del territorio nel conoscere le opportunità della digitalizzazione e implementarle con progetti di innovazione e formazione. Smact, forte di un ecosistema che conta oltre 100 partner tra università, centri di ricerca e aziende, raggruppa stakeholder con capacità ed esperienza nella Digital Transformation, per permettere all’intero sistema produttivo e sociale di affrontare il futuro e creare valore.