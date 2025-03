Eleonora Giorgi, Ciavarro “Mai vista bella come negli ultimi giorni”

ROMA (ITALPRESS) – “Una grandissima donna, era la madre di mio figlio, per me era tutto. Negli ultimi giorni era talmente bella che non l’avevo mai vista così”. Massimo Ciavarro ricorda così l’ex moglie Eleonora Giorgi, in occasione dei funerali dell’attrice nella Chiesa degli Artisti a Roma.

“Ha cercato di rendere la sua dipartita significativa al di là di

noi e penso che ci sia riuscita”, ha detto il figlio Andrea

Rizzoli. L’altro figlio Paolo Ciavarro la ricorda “con un sorriso”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).