Eleonora Pimentel Fonseca e Medea aprono la stagione culturale a Palazzo Serra di Cassano

Con un doppio omaggio teatrale a due figure femminili potenti e simboliche, Eleonora Pimentel Fonseca e Medea, prende il via ufficialmente la nuova convenzione siglata tra il Comune di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’accordo, della durata biennale e rinnovabile, punta a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico di Palazzo Serra di Cassano, storica sede dell’Istituto, che il prossimo 17 maggio celebrerà il 50° anniversario della sua fondazione. L’edificio eretto nella prima metà del XVIII secolo sulla collina di Pizzofalcone, in via Monte di Dio, già crocevia della Rivoluzione napoletana del 1799, torna così al centro della vita culturale grazie a un impegno congiunto dei due enti e a un programma articolato di iniziative, pensato per avvicinare cittadini e visitatori alla conoscenza custodita tra le sue stanze.

Il primo risultato di questa collaborazione è “Donne estreme”, un progetto realizzato da Stati Teatrali e costituito da due spettacoli differenti: “Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore”, dedicato alla nobildonna di origini portoghesi, giornalista e figura chiave della Repubblica del 1799, e “Medea”, la celebre tragedia di Euripide, in scena rispettivamente sabato 26 e domenica 27 aprile, alle ore 20:00, presso Palazzo Serra di Cassano. Entrambe le pièce, con protagoniste due donne lontane nel tempo ma accomunate da una feroce consapevolezza del proprio destino e da un ruolo di sfida nei confronti della società, sono dirette da Riccardo De Luca, anche interprete degli spettacoli con Annalisa Renzulli, Dario Barbato, Livia Berté, Serena Cino, Alfonso Salzano e Salvatore Veneruso (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 327 7022940).

E ancora concerti, seminari, mostre, visite guidate, attività didattiche e presentazioni di libri sono in procinto di animare il ricco calendario di proposte culturali a carattere divulgativo, a cura dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Tra i progetti in partenza, anche “Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini”, promosso e finanziato dal Comune e realizzato da Le Nuvole, che il primo sabato di ogni mese coinvolgerà un pubblico di piccoli partecipanti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, in un percorso alla scoperta dei siti d’interesse della città, incluso proprio Palazzo Serra di Cassano: non solo un edificio, ma un luogo vivo di pensiero, memoria e confronto.