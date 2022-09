Elezioni 2022, i dati dei sondaggi politici: Fdi al top, chi sale e chi scende

(Adnkronos) – Elezioni 2022 e sondaggi politici: Fratelli d’Italia in lieve calo ma sempre ‘al top’ in prima posizione, Pd al secondo posto con il 22,4%, giù le due coalizioni, mentre crescono M5S e il ‘tandem’ Azione-Italia Viva. Questo il risultato della media dei dati sulle intenzioni di voto degli italiani elaborata da Termometro Politico in base alle rilevazioni di Tp, Noto, Swg, Demopolis, Ipsos, Bidimedia, Tecnè, Euromedia, Piepoli. Ecco chi sale e chi scende nelle ultime rilevazioni.

“Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare – si legge – non è il voto utile a prevalere, anzi. A crescere sono le liste al di fuori dei due principali poli, il Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva. La lista di Conte recupera un punto e risale mediamente all’11,8%, mentre quella di Calenda e Renzi va al 6,4%. A soffrire sono gli altri partiti, soprattutto quelli più grandi. Anche Fratelli d’Italia appare in calo, seppur di poco, ed è ora al 24,2%, mentre il Pd scende al 22,4%”.

Infine, “la Lega con il 13% tocca un nuovo minimo, mentre Forza Italia resiste all’8%, anche se vi è molta variabilità sulle sue percentuali. Stabile anche Sinistra Italiana e Verdi al 3,5%, ma +Europa scivola sotto il 2%”.