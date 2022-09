Elezioni 2022, Meloni: “Voglio il meglio al governo”

(Adnkronos) – Al governo ”punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito…”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Tg La7. ”Non faremo un governo con il manuale Cencelli, fatto di compromessi. Non possiamo permetterci errori e sbavatura tanto abbiamo i riflettori puntati…”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni 2022 del 25 settembre.

Sul fascismo “non devo dire nulla, ho detto tutto quello che andava detto… Il problema per il quale non si esce da questo tema è che questa è un pò una coperta di Linus per la sinistra… ”Il Parlamento Ue ha votato una mozione, che condannava tutti i regimi dittatoriali. Fdi l’ha votata compattamente. Sa chi sono stati gli unici a dividersi su quella mozione? La sinistra italiana… Quindi, chi ha un problema del passato non siamo noi. A noi ce lo chiedono ogni giorno, di là mai una domanda… Partiamo dai fatti, io penso che in questa campagna elettorale si sia vista la sinistra più estremista: aggressiva, violenta e sobillatrice…”, ha detto rivolgendosi a Enrico Mentana. “Difficile ritenere che con Fdi al governo possa arrivare una contrazione della libertà. Mi scusi ma in Italia ci sono il 25-30% di italiani che vogliono un regime? Io credo che nessuno possa dire che con noi possa arrivare un regime”.