Elezioni, 323 sindaci del Sud: Allarma il silenzio dei grandi partiti sul Mezzogiorno

“In nessun programma politico, in nessuna delle dichiarazioni politiche di questi giorni trova spazio il Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari) e portavoce della rete Recovery Sud, che riunisce 323 sindaci del Mezzogiorno. “A parte rare e flebili eccezioni – dice Carlucci – nessuno dei grandi partiti ha provato a dire come intende colmare il divario che da anni condanna piu’ di venti milioni di italiani a una condizione di inferiorita’ sul piano dei diritti e delle opportunita’. Incredibilmente, nel dibattito politico trova spazio, invece, l’autonomia differenziata, inserita per volere di Salvini nel programma del centrodestra e promessa anche da Calenda”. “Non si tiene conto in alcun modo – continua – di quello che stanno dicendo i sindaci di Recovery Sud, che l’8 settembre saranno ricevuti a Bruxelles per esprimere i loro dubbi sull’efficacia per il Mezzogiorno dell’attuazione del Pnrr. I primi cittadini stanno approvando in questi giorni una delibera di giunta che dice no all’autonomia differenziata e si’ all’Agenda Sud, un elenco di 13 proposte che, puntando con decisione sullo sviluppo delle aree produttive meridionali, sulla creazione di nuovi posti di lavoro nei Comuni, su incentivi fiscali per le aree montane e su altri interventi per attrarre investimenti e capitale umano, potrebbero segnare quella svolta che si attende da troppo tempo”.