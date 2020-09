Elezioni, a Napoli rinuncia il 10% dei presidenti di seggio

Sono ottanta a Napoli citta’ (sugli 885 nominati dalla Corte d’Appello) i presidenti di seggio che hanno gia’ fatto pervenire rinuncia all’incarico in vista del voto di domenica e lunedi’, poco meno del 10%. Un dato – viene fatto notare dal Comune – da considerare per il momento in linea con le precedenti consultazioni. Napoli, pertanto, non si allinea ad altre citta’ dove invece i forfait – probabilmente legati a un timore di contagio da Covid 19 – ha gia’ raggiunto numeri considerevoli. Tuttavia, per una valutazione complessiva, sara’ utile attendere la costituzione dei seggi in programma domani quando i numeri potrebbero essere piu’ consistenti. Intanto finora sono 113 gli elettori a Napoli e provincia che, in isolamento fiduciario o in quarantena o in trattamento domiciliare, hanno chiesto di avvalersi del voto a casa.