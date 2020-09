Elezioni, a San Giorgio a Cremano ultracentenaria al seggio per sostenere il nipote

Al seggio a 104 anni per votare il nipote, candidato sindaco. E’ successo questa mattina a San Giorgio a Cremano (Napoli). Il sindaco uscente Giorgio Zinno, ricandidatosi per conquistare un secondo mandato nella città che ha dato i natali a Massimo Troisi, si è recato questa mattina al seggio elettorale in compagnia della famiglia e, soprattutto, della nonna Margherita, 104 anni, la votante più anziana di San Giorgio a Cremano. “Ho votato mio nipote 5 anni fa – ha detto nonna Margherita – pensavo di non tornare più al voto e invece sono ancora qua con lui. Gli auguro il meglio”. Zinno, sostenuto da 9 liste tra le quali Pd, Italia Viva e Campania Libera, è uno dei 5 candidati che si sfidano per la poltrona di sindaco di San Giorgio a Cremano: in corsa ci sono anche Patrizia Nola (Movimento 5 Stelle), Aldo Galdieri (Fratelli d’Italia), Giovanni Marino (sostenuto da 8 liste civiche) e Luigi Gallo (Italia in Comune).