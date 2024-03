Elezioni Abruzzo, seconda proiezione: Marsilio aumenta vantaggio su D’Amico

(Adnkronos) – Urne chiuse in Abruzzo dove si è votato per le elezioni regionali 2024. In base alla II proiezione (copertura del campione 15%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva su ‘Rete8’, il presidente uscente della Regione e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 54,7% mentre lo sfidante Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 45,3%.

La coalizione del centrodestra in appoggio del presidente uscente Marsilio è al 51,5-55,5% mentre quella di centrosinistra, il cosiddetto campo larghissimo, in appoggio dello sfidante D’Amico, è al 44,5-48,5%.

Nel comitato di Marsilio a Pescara entusiasmo per i primi risultati di queste regionali. Un grande applauso ha accolto la proiezione di Noto Sondaggi per Rete 8. “Siamo fiduciosi di poter continuare con questo trend”, dice Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù nazionale. Guerino Testa predica “prudenza” ma i primi dati “ci fanno essere speranzosi – prosegue -. Confermiamo quello che abbiamo sempre pensato: la solidità del centrodestra e l’autorevolezza di Marsilio prevale su un campo largo che non è piaciuto agli elettori”.

D’Amico sta invece seguendo lo spoglio a casa, con alcuni amici. “Per D’Amico è stata una tranquilla domenica passata macinando chilometri, come sempre – dice all’Adnkronos il suo responsabile della campagna elettorale Mirko Rossi – Dopo aver votato a Pescara, è andato a prendere la madre a Torricella Peligna (Ch), suo paese d’origine, per accompagnarla al seggio. Adesso è a casa, a Pescara, in compagnia di alcuni amici che ha invitato a cena e con loro sta aspettando l’esito del voto”.

Alle 23 l’affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) è stata del 52,2%, secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato in lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando aveva votato il 53,11% degli elettori.