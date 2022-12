“Con il ministero dell’Interno si sta valutando la possibilità di sostituire le tessere elettorali cartacee con un documento digitale”. Lo ha detto il sottosegretario all’innovazione Alessio Butti in audizione in commissione Trasporti della Camera, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della commissione.