Elezioni, affluenza nei capoluoghi: Napoli fanalino di coda

Secondo i dati del Viminale, l’affluenza alle urne alle 12 per il rinnovo della Camera nei capoluoghi di regione è il seguente: Aosta 20,02 per cento; Torino 17,53 per cento; Milano 21,16 per cento; Trento 21,04 per cento; Venezia 22,37 per cento; Trieste 17,66 per cento; Genova 21,81 per cento; Bologna 23,82 per cento; Firenze 25,65 per cento; Ancona 22 per cento; Perugia 21,45 per cento; Roma 22,29 per cento; L’Aquila 19,88 per cento; Campobasso 13,87 per cento; Napoli 11,46 per cento; Bari 20,99 per cento; Potenza 17,15 per cento; Catanzaro 15,49 per cento; Palermo 15,92 per cento; Cagliari 17,79 per cento.