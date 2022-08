“Uno dei piu’ grandi tradimenti, non solo al Pd e all’accordo, ma a decine di migliaia di elettori. E’ successo in poche ore, ma questo ci dice anche la credibilita’ della politica oggi. Siamo stati insieme all’opposizione contro un cattivo presidente di Regione e si straccia l’accordo in questo modo. Penso sia un errore politico e uno sgarbo a quelle persone che credono nel cambiamento in Sicilia”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato, Vincenzo Amendola, ad Agorà.