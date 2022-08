A quanto si apprende da fonti M5S di vertice Caludia Majolo è stata esclusa dalle liste elettorali del Movimento 5 Stelle. La giovane avvocatessa era candidata nel plurinominale alla Camera in Campania, dopo aver superato le parlamentarie. In passato era stata una sostenitrice di Silvio Berlusconi. “Non mi fate incazzare e votate Berlusconi”, aveva scritto per esempio su Facebook nel 2018, mentre in altri post aveva usato l’hashtag #BerlusconiAmoreMio.