“Non penso nulla. Ne ho preso atto con amarezza e delusione personale”. Silvio Berlusconi risponde così a Rtl 102.5 a chi gli chiede un commento sulle recenti uscite da Forza Italia. “Mi domando solo come si sentono verso i loro elettori. Dopo essersi battuti per tutta la vita contro la sinistra, ricevendo insulti, calunnie, ironie, ora sono dalla parte dei nostri avversari. E’ una cosa che non capisco”, insiste.