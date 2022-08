ElezionI, Berlusconi: In Campania contiamo su grande risultato

“Non e’ certo per caso che io abbia deciso di guidare la lista di Forza Italia al Senato nella circoscrizione Campania 1. E’ una scelta, un atto d’amore per la vostra terra. Infatti, in Campania, Forza Italia conta molto di avere un grande risultato ed è presente con candidature di alto livello, a cominciare da quella del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, figura di grande prestigio internazionale”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente a una iniziativa elettorale di Antonio Tajani a Vietri sul Mare (Salerno). “E’ candidata in Campania – ricorda – anche la nostra straordinaria per la sua bravura capogruppo al Senato Annamaria Bernini che guida l’altra lista proporzionale. Al loro fianco, abbiamo candidature di qualita’, espressione diretta del territorio. Tra queste, vorrei citare Stefano Caldoro, che e’ stato gia’ mio ministro e che oggi guida con grande autorevolezza l’opposizione in Regione. Con lui, anche Annamaria Patriarca, nostra validissima capogruppo in Regione”. “Anche in Campania abbiamo aperto le nostre liste a esponenti di prestigio della società civile, come per esempio l’avvocato Tullio Ferrante e numerosi altri amministratori locali”, conclude.