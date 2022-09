“In Basilicata Forza Italia ha lavorato molto bene e ha portato a casa molti obiettivi, ma il 25 settembre possiamo migliorare ancora”. Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi in collegamento audio a Potenza in occasione dell’apertura della campagna elettorale in Basilicata. In riferimento al sottosegretario all’Editoria, il lucano Giuseppe Moles, ha assicurato: “Il suo impegno non sarà dimenticato. Sarà il primo nella lista dei sottosegretari”.