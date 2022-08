“I signori della sinistra hanno sempre in mente una patrimoniale. Noi non accetteremo mai una patrimoniale né delle tasse sulle case o sui risparmi o sulle successioni. Introdurremo una flat tax al 23% per rimettere in moto l’economia e l’occupazione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a ‘Radio Montecarlo‘”.”Nuovo miracolo italiano non è uno slogan, questo è il paese che amo e io mi sento la responsabilità di stare ancora in campo”, ha concluso.