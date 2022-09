Elezioni, Berlusconi: Subito al lavoro contro il caro-bollette

“Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale. Il centro-destra assume il governo del Paese in un momento molto difficile, per certi versi addirittura drammatico. Gli italiani si aspettano che si dia subito corso agli impegni presi, a cominciare da quello contro il caro-bollette, che va immediatamente affrontato anche con provvedimenti eccezionali per evitare che il costo dell’energia costringa le aziende alla chiusura e getti le famiglie sul lastrico”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, commentando l’esito delle elezioni. “Dovremo dare vita ad un Governo autorevole, capace di coinvolgere le energie migliori del Paese e di instaurare un dialogo proficuo e sereno con l’opposizione, pur nella chiara distinzione dei ruoli”, aggiunge. “Il nostro risultato dimostra che Forza Italia esiste ed è radicata nel cuore degli italiani ed ha confermato anche di essere determinante per un centro-destra di governo, sia dal punto di vista dei numeri che dal punto di vista politico. Questo ci impegna, come membri italiani del Partito popolare europeo, a garantire il profilo internazionale, il profilo europeista e il profilo atlantico del prossimo Governo. Un buon rapporto con i nostri storici alleati degli Stati Uniti e dei maggiori Paesi dell’Unione Europea è essenziale per il futuro dell’Italia. Allo stesso modo, ci consideriamo impegnati dagli elettori a far valere nel centro-destra di Governo i principi liberali, cristiani, garantisti che sono alla base del nostro impegno politico”, aggiunge Berlusconi.