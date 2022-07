Elezioni, Berlusconi torna a Montecitorio. Vertice del centrodestra su premiership e nodo liste

Matteo Salvini in giacca e jeans con scarpe da tennis tipo Superga. Silvio Berlusconi in completo blu stile ’94 con cravatta e sneakers in tinta. Accompagnato dalla ‘quasi moglie’ e deputata azzurra Marta Fascina, (che a tratti lo ha tenuto per mano), in abito lungo nero a grandi pois bianchi con maniche corte, capelli biondi sciolti e cerchietto in tinta col vestito. Poco dopo le 15 i leader del centrodestra arrivano alla spicciolata a Montecitorio per partecipare al vertice di coalizione su premiership e lite elettorali, il primo summit post-Draghi e il primo che si tiene in una ‘sede istituzionale’, la sede del gruppo della Lega a Montecitorio, come chiesto da Fratelli d’Italia. All’incontro arriva pure Giorgia Meloni. Per i centristi partecipano: l’Udc con il presidente Antonio De Poli, Maurizio Lupi, Noi per l’Italia con il presidente Maurizio Lupi e Coraggio Italia con il fondatore Luigi Brugnaro. L’ultima volta di Berlusconi presente fisicamente a Montecitorio fu in occasione delle consultazioni per il governo Draghi nel febbraio del 2021.