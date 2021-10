Elezioni: Boccia (Pd), ‘tensioni M5S? dove uniti abbiamo vinto, è matematica’ (3)

(Adnkronos) – Che ne pensa del caffè Raggi-Michetti? “Credo che nessun candidato possa avere la presunzione di rappresentare tutti i propri elettori, piuttosto dovrebbe avere l’umiltà di rappresentarli nelle istituzioni anche dove non si è ballottaggio. Detto questo, non penso che Michetti possa rappresentare l’europeismo dei 5Stelle: il lavoro che hanno fatto Conte e Di Maio in Europa non c’entra nulla con Michetti e la destra che siede accanto a Orban e ai nazionalisti polacchi. Stiamo parlando di Roma e Roma è l’Italia, credo che Gualtieri sia la sintesi migliore per rappresentare Roma e quindi il nostro Paese”.