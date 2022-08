Elezioni, Bonino: Quelle del governo Draghi sono le uniche riforme viste nella mia lunga storia politica

“Quelle fatte dal governo Draghi sono le uniche riforme che ricordi nella mia storia ma molte mancano dei decreti legislativi per renderle funzionanti, ma altre ancora ne mancano”: lo ha affermato Emma Bonino, storica esponente radicale e leader di +Europa, ad “Agora’ estate” su Rai3. Una delle soluzioni possibili per aiutare la popolazione “e’ aumentare il debito pubblico, lasciando la grande eredita’ ai nostri giovani di cui tutti parlano senza dire mai niente, lo lasciamo sulle loro spalle e continuiamo con i bonus. Siamo diventati una specie di monopoli con bonus per tutti, mentre le riforme stanno al palo”, ha detto Bonino.