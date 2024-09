Elezioni Brandeburgo, AfD in testa nei sondaggi davanti Spd

Roma, 18 set. (askanews) – A pochi giorni dalle elezioni in Brandeburgo, Land orientale tedesco dove risiede il cancelliere Olaf Scholz, l’ultradestra di Alternativa per la Germania (AfD) è in testa nei sondaggi con il 28% delle preferenze virtuali, seguita dalla Spd del governatore del Land, Dietmar Woidke, con il 25% dei consensi. Lo rivela un sondaggio pubblicato martedì dall’Istituto Insa per “Maerkische Oderzeitung”, “Lausitzer Rundshau” e “Maerkische Allgemeine Zeitung”, scrive Die Welt.

Al terzo posto si piazza con il 16% la Cdu, seguita di misura, con il 14% dalla formazione populista di sinistra, Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW). I Verdi, i Movimenti cittadini riuniti del Brandeburgo con i Liberi Elettori (BVB/FW) non superano il 4% delle preferenze, la Linke si ferma al 3%, tutti sotto la soglia di sbarramento del 5%.