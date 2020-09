Elezioni, bufera per un tweet di De Laurentiis pro De Luca

“Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento”. Questo tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, pubblicato nel giorno del voto per le elezioni regionali in Campania, ha scatenato polemiche e reazioni negative sui social. Anche alcuni club di tifosi hanno espresso le proprie perplessità per la presa di posizione del proprietario della società campana.