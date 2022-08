Elezioni, Calenda: Azione e Italia viva devono cercare di trovare a tutti i costi un accordo

“Azione sarà presente alle elezioni, stiamo discutendo con Matteo Renzi per capire se c’è una convergenza. Sono due forze politiche, Azione e Italia viva, che devono cercare di trovare a tutti i costi un accordo”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda a Filo rosso su Rai3. “La base programmatica è molto simile – ha proseguito Calenda – ci sono delle differenze, ma sono cose componibili. Sono due movimenti politici che hanno fatto scelte molto diverse in questa legislatura, ma hanno un programma molto molto simile. Non c’entrano i caratteri e i contro caratteri, con Matteo Renzi ci ho governato e litigavo tutti i giorni, quindi questo non è un problema”. “Io sono intenzionato a trovare un accordo, se ci sono le condizioni da un lato e dall’altro”. Lista unica o coalizione? “Stiamo discutendo anche di questo. Sono elezioni molto importanti, bisogna cercare di fare massa critica e cercherò di farla in tutti i modi possibili”, ha concluso Calenda.