Elezioni, Calenda: La trattativa con Gelmini? Un’idiozia. Con il Pd alleanza possibile nel nome di Draghi

“Cara Licia Ronzulli questa e’ una beata idiozia”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, postando l’intervista a “Repubblica” di Licia Ronzulli nella quale sostiene che Mariastella Gelmini avrebbe lavorato da tre mesi ad un progetto politico con lui e Bonino. “Per il resto buona vita come ruota di scorta di Salvini che fa la ruota di scorta della Meloni. Mandate Tajani a spiegarlo in Europa, dove tuona regolarmente contro i sovranisti”, conclude Quano al Pd, Calenda spiega alla tampa che “su una base comune di valori e programmi, riassumibili nell’agenda Draghi, è possibile costruire con Letta un’alleanza elettorale di un fronte largo per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier. Ma vanno chiarite prima alcune cose”.