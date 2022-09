“Non lo avrei fatto e non l’ho fatto. Dopodiche’, devo dire che le polemiche sugli aerei privati me le ricordo da parte di Di Maio e Fico, gente che ora va solo in giro con aerei privati, solo che quelli sono pagati dallo Stato, non da loro”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a L’Aria che tira, su La 7, sulla polemica su Renzi che in campagna elettorale avrebbe usato un jet privato.