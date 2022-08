Elezioni, Calenda: Letta ha fatto un patto con chi in fondo resta un comunista. Noi lo avevamo avvertito

“Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al termovalorizzatore, con chi in fondo e’ comunista, perche’ poi, alla fine della fiera e’ questo. E io ho detto a Letta, se firmi un patto e formalizzi questo la gente non ci capira’ piu’ niente, sembrera’ un’accozzaglia di persone come erano Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Tg5.