“Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosita’. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l’Italia. Sul Serio”. Cosi’ in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda.