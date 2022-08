Elezioni, caos in Fi per gli esclusi. Da Ruggieri a Poliverini, ecco gli azzurri fuori lista

Non solo le polemiche per i ‘catapultati’, vedi il caso Casellati-Bernini, ora Forza Italia è alle prese con le tensioni interne legate alle cosiddette esclusioni eccellenti, ovvero quei parlamentari della vecchia guardia o considerati molto vicini a Silvio Berlusconi, come l’ex responsabile della comunicazione tv, Andrea Ruggieri, volto azzurro del partito e nipote di Bruno Vespa. Il suo nome ha iniziato a ballare da qualche giorno, poi nella notte i giochi erano fatti, con lui out. Come sempre capita in queste occasioni, ovvero nelle ultime ore concitate dalle trattativa per le caselle e i nomi, riemergono veleni, vecchi rancori con inevitabili veti. ”Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia”, scrive su un post Ruggieri prima di eclissarsi per due giorni. Il deputato smentisce alcuni retroscena: ”Sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta”. Anche Renata Polverini, ex governatrice del Lazio, annuncia il suo ‘rifiuto’ a una proposta di collegio del partito: ”ho declinato la proposta di una candidatura al Senato che sarebbe stata di pura testimonianza. Non ne faccio un caso personale considerato che moltissimi colleghi, ancor più meritevoli di me, non sono stati presi in considerazione in virtù di una logica che francamente sfugge”. Qualcuno dice che avrebbe influito sulla scelta di tenerla fuori gli ammiccamenti in passato con i renziani per un terzo polo centrista ma non ci sono conferme a riguardo.

Alla fine si sarebbe trovato senza un posto pure il deputato Simone Baldelli, uno dei parlamentari più presenti in Aula, già vicepresidente della Camera e storico delegato d’Aula del gruppo azzurro, protagonista di varie battaglie a difesa di consumatori e automobilisti. Rischia di non farcela l’ex manager Fininvest, il senatore Alfredo Messina, attuale tesoriere del partito, che fino ad ora si è occupato della grana dei ‘morosi’ azzurri. Pure il ‘lettiano’ Sestino Giacomoni, collaboratore storico del Cav, occupa una posizione fortemente a rischio nel Lazio, al terzo posto nel proporzionale Camera. Posizione non delle più felici, riferiscono, per Katia Polidori, responsabile ‘Azzurro Donna’, capolista in Umbria. Dopo quattro legislature, resta fuori il senatore con doppia tessera, Fi e Lega, Francesco Giro, esponente storico del partito: ha iniziato a lavorare per il Cav nel ’95 a palazzo Grazioli, rimanendovi per circa dieci anni. In bilico, raccontano, un altro big come Valentino Valentini, responsabile esteri del partito e uno dei vicepresidenti del gruppo alla Camera, ‘dirottato’ dalla Lombardia all’Emilia Romagna. Nessuna candidatura, invece, per il leader dei giovani azzurri Marco Bestetti.