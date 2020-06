Elezioni: Casellati a Calderoli, ‘ho chiesto di chiudere tutte le porte’**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Io ho chiesto che fossero chiuse tutte le porte di accesso, comprese le tribune e ho chiesto ai senatori questori di verificare che fossero chiuse. Io non posso verificarlo da qua, chi è preposto a questa funzione lo deve fare, perchè la responsabilità è in capo a chi ha una precisa e specifica funzione”. Lo ha puntualizzato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, replicando al senatore della Lega, Roberto Calderoli, che lamentava la presenza nella controprova del voto sulla sua proposta di senatori che non erano presenti, in particolare nelle postazioni sulle tribune, nel voto per alzata di mano.