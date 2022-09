Elezioni, centrodestra vince a Salerno: ko vice di De Luca, in Regione ex rettore Tommasetti

Vince il centrodestra anche nel Salernitano nei collegi uninominali di Senato e Camera. Al Senato, nonostante manchino 38 sezioni ancora da scrutinare, si attesta vincitore Antonio Iannone con il 41,61% dei voti, staccando di molto la candidata del centrosinistra Anna Petrone ferma al 24,78% e Francesco Castiello dei Cinque Stelle con 23,97%. Nel collegio di Salerno, per la Camera, al termine delle 409 sezioni scrutinate, vince il candidato del centrodestra Giuseppe Bicchielli con il 36,25%, sopra di gran lunga il candidato del centrosinistra Fulvio Bonavitacola, vice presidente della giunta regionale della Campania, che guadagna il 26,43% di preferenze. Nel solo capoluogo, però, quest’ultimo risulta primo con il 32,14% di voti, mentre Bicchielli raggiunge il 30,54%. Nel collegio di Scafati eletta Imma Vietri del centrodestra e in quello di Eboli, sempre per il centrodestra, vince Attilio Pierro.

Il risultato delle elezioni politiche che va delineandosi apre a nuovi scenari anche in Consiglio regionale della Campania. L’elezione alla Camera del consigliere regionale Attilio Pierro della Lega porta nel parlamentino campano Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno e primo dei non eletti nelle scorse elezioni regionali. Tommasetti, via social, posta una foto che lo ritrae prima di iniziare le lezioni all’Ateneo salernitano. E scrive: “Ore 8.30 come ogni lunedì entro in aula B a fare lezione di Economia aziendale. Non è un giorno qualsiasi però. Questa notte si è certificato il mio ingresso tra gli scranni del Consiglio Regionale”. “Sento il dovere di ringraziare – aggiunge – la mia università per avermi riconosciuto ruoli sempre più importanti, fino all’indimenticabile esperienza da rettore, che mi hanno formato e consentito di raggiungere questi successi anche in politica. Da oggi il mio impegno sarà ancora maggiore per sostenere la mia università e il mio territorio”.