Elezioni comunali: Marino Lembo e Alessandro Scoppa sono i nuovi sindaci di Capri e Anacapri

Nuovi sindaci per l’isola di Capri, dove in entrambi i comuni (Capri e Anacapri) si è votato anche per l’elezione del primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale. Il nuovo sindaco di Capri è Marino Lembo, già vicesindaco del comune caprese nella Giunta comunale all’epoca guidata da Ciro Lembo, presentatosi a queste amministrative come candidato al Consiglio comunale nella lista “Capresi Uniti” che ha sostenuto il vincitore. Marino Lembo ha ottenuto 2.424 voti pari al 57,82% delle preferenze, contro i 1.768 voti di Costantino Federico, sostenuto dalla lista “Capri Vera”, fermo al 42,18%. Marino Lembo succede a Gianni De Martino, sindaco uscente e candidato nella lista “Capri Vera” a sostegno di Federico. Più netta la vittoria del nuovo sindaco di Anacapri: nel comune “alto” dell’isola Alessandro Scoppa, con la sua “Lista Anacapri”, ha ottenuto l’88,35% dei voti, pari a 2.807 preferenze, contro i 370 voti dell’altra candidata sindaco, Stefania Pelli per la lista “Anacapri responsabile”. Eletto in Consiglio comunale per la “Lista Anacapri” di Scoppa anche Franco Cerrotta, sindaco uscente reduce da due mandati.