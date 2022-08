Elezioni, Conte: M5S, Raggi ha interpretato male le nostre regole. Non può candidarsi

Con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi “non c’è alcuna ruggine o frizione. Ha dato un’interpretazione errata delle regole: non è nella condizione di candidarsi perché il suo terzo mandato lo sta esaurendo e le persone che sono come lei in quella condizione non possono candidarsi, perché le regole valgono per tutti. Ha parlato di trasparenza e partecipazione ma adesso è stato pubblicato il regolamento e tutti gli iscritti possono consultarlo. Solo da noi succede che tutti gli iscritti siano chiamati a dare un contributo per la composiione delle liste”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervistato su LaStampa.it dal direttore Massimo Giannini.