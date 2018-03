Elezioni, fuori dal Parlamento Nunzia De Girolamo: non ce la fa in Emilia Romagna

Nunzia De Girolamo non ce l’ha fatta. Tra gli esclusi eccellenti del Parlamento c’è la deputata azzurra di lungo corso ed ex ministro dell’Agricoltura del governo Letta, candidata come capolista di Fi alla Camera nel proporzionale in Emilia Romagna. Per un soffio, uno 0,50% l’esponente forzista non è riuscita a spuntarla. De Girolamo correva anche nel listino del collegio plurinominale di Montecitorio a Benevento, dietro Cosimo Sibilia, ma non è stata eletta neanche qui dopo lo tsunami grillino e il crollo del Pd in Campania.