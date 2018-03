Elezioni, de Magistris: Un governo con Salvini sarebbe iattura per il Sud

“Un governo con Salvini sarebbe una iattura per il Mezzogiorno d’Italia: mi auguro che Di Maio, che è evidente voglia fare il premier, non cerchi alleanze con la Lega. Non riesco a immaginare come gli elettori meridionali dei Cinque Stelle, che hanno lanciato un segnale al paese che reputo positivo, possano interpretare un’alleanza con chi saltellava evocando disprezzo nei confronti di un popolo intero”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commenta gli scenari post-voto in un’intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull’emittente Canale 9 – 7 Gold.

“Di sicuro non mi meraviglierei di uno scenario simile – ha continuato il Sindaco – perché in politica non si può mai dire e si cercano spesso alleanze anche con il diavolo “politico”, ma un governo con Salvini non sarebbe certo una bella notizia per i meridionali. Auspico un esecutivo a Cinque Stelle, anche se mi sembra difficile possano ottenere la maggioranza. Di sicuro, quello del Movimento è un dato importante e spero che i tanti parlamentari eletti in Campania si occupino di Napoli e si affianchino alle nostre battaglie per il territorio”.